أستراليا..نفوق أكثر من 50 حوتا على الشاطئ

أعلنت هيئة حماية الحدائق والحياة البرية الأسترالية عن نفوق أكثر من 50 حوتا على الشاطئ .

وتشير الهيئة إلى أن قطيعا من الحيتان يتألف من 60-70 حوتا مستديرة الرأس ألقت بنفسها على الشاطئ في غرب أستراليا. وقبل ذلك أفادت الأنباء أن حيتاناً كثيرة مستديرة الرأس راحت تتجمع على بعد 150 مترا عن الشاطئ، وبعد ذلك بدأت تلقي بنفسها على الشاطئ.

ووفقا للمعلومات الأخيرة نفق 51 حوتا من هذه الحيتان ويحاول العاملون في الهيئة مع متطوعين إنقاذ 46 حوتا بإعادتها إلى البحر.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلن في وقت سابق عن العثور في أحشاء حوت ألقى بنفسه على شاطئ جزيرة لا بالما، على مادة العنبر – وهي مادة ذات قيمة كبيرة في صناعة العطور تصل قيمتها إلى حوالي 500 ألف يورو. وتنتج مادة العنبر النادرة في الجهاز الهضمي لحوت واحد من كل 100 حوت. وتجارة العنبر محظورة في الولايات المتحدة وأستراليا والهند.

المصدر: gazeta.ru