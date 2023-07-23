أمريكي يربح أكثر من مليار دولار في اليانصيب

أعلنت شركة Powerball الأمريكية لليانصيب، أن أحد المشاركين في سحبها الدوري ربح الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 1.08 مليار دولار.

وأشارت الشركة إلى أن الفائز يستطيع تقسيم القيمة الكاملة للجائزة إلى 30 دفعة سنوية أو تلقيها على شكل دفعة مقطوعة قدرها 516.8 مليون دولار.

ولم يتم الإعلان عن اسم الفائز. ولكن شبكة “سي بي إس” أكدت أن التذكرة الفائزة تم شراؤها في كاليفورنيا.

وهذه الجائزة هي ثالث أكبر جائزة خلال وجود يانصيب Powerball. كان الفوز القياسي 2.04 مليار دولار كما تم سحب جائزة كبرى بقيمة 1.586 مليار دولار.

المصدر: تاس