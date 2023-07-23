يوليو 24, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

أمريكي يربح أكثر من مليار دولار في اليانصيب

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فى :منوعات
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أمريكي يربح أكثر من مليار دولار في اليانصيب

أعلنت شركة Powerball الأمريكية لليانصيب، أن أحد المشاركين في سحبها الدوري ربح الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 1.08 مليار دولار.

وأشارت الشركة إلى أن الفائز يستطيع تقسيم القيمة الكاملة للجائزة إلى 30 دفعة سنوية أو تلقيها على شكل دفعة مقطوعة قدرها 516.8 مليون دولار.

ولم يتم الإعلان عن اسم الفائز. ولكن شبكة “سي بي إس” أكدت أن التذكرة الفائزة تم شراؤها في كاليفورنيا.

وهذه الجائزة هي ثالث أكبر جائزة خلال وجود يانصيب Powerball. كان الفوز القياسي 2.04 مليار دولار كما تم سحب جائزة كبرى بقيمة 1.586 مليار دولار.

المصدر: تاس

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