يوليو 24, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

إغماء جماعي على متن طائرة ركاب بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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فى :منوعات
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إغماء جماعي على متن طائرة ركاب بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرض مسافرون على متن طائرة ركاب أمريكية إلى فقدان الوعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى تعطل مكيفات الهواء على متن الطائرة.
وتقدمت شركة “دلتا إيرلاينز” الأمريكية التي تملك الطائرة باعتذار للمسافرين وأعلنت فتح تحقيق في الحادث بعدما ذكر أحد المسافرين أن الطاقم لم يهتم بهم.

وكان قائد الطائرة قد حاول تهدئة المسافرين بالاعتذار لهم وإخبارهم بأن الوضع الذي يواجهونه خارج عن سيطرة الطاقم، الذي يحاول فعل كل ما في وسعه لتخفيف درجة الحرارة داخل الطائرة بعد تعطل مكيفات الهواء.

يذكر أن السبب في ذلك هو توقف الطائرة لساعات على المدرج في مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس ب‍الولايات المتحدة الأمريكية.

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