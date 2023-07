أسماك قرش “تتعاطى الكوكايين وحبوب الهلوسة”.. بحث يكشف مفاجأة

مع تزايد هجمات أسماك القرش على البشر في الآونة الأخيرة، تزايد اهتمام العلماء بالأسباب التي تقف وراء ذلك، والذين توصل بعضهم إلى نظرية تقول إن “تعاطي الأسماك للمخدرات وحبوب الهلوسة” التي يلقيها المهربون في المياه، قد يكون السبب وراء سلوكها العنيف.

وتستعد قناة “ديسكفري” لعرض وثائقي بعنوان “كوكايين شاركس” (قرش الكوكايين)، الذي يفحص بالفعل ما إذا كانت الأسماك المفترسة في المحيط تتغذى على المواد المخدرة والحبوب العائمة التي يلقيها المهربون.

وقالت المهندسة البيئية في فلوريدا، تريسي فنارا: “كل شيء نستخدمه (البشر)، وكل ما نصنعه، وكل شيء نضعه في أجسامنا، ينتهي به المطاف في مجاري مياه الصرف الصحي والأجسام المائية الطبيعية، ثم تتعرض له الحياة المائية التي نعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة”.

Video shows fishing boat caught in middle of massive shark feeding frenzy off Louisiana coast 🦈 pic.twitter.com/CGP3BS27Wn

— New York Post (@nypost) March 1, 2023