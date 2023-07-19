بالفيديو.. قطار يصطدم بشاحنة تعطلت على سكة الحديد في إندونيسيا

قالت وسائل إعلام إندونيسية إن قطارا اصطدم بشاحنة عند تقاطع على مستوى شارع مادوكورو رايا بمنطقة غرب سيمارانغ في جاوة الوسطى.

وأكدت وسائل الإعلام أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، وتم الإبلاغ عن إصابة أحد الركاب فقط بعد أن قفز من العربة أثناء الحدث.

وذكر أحد ركاب القطار ويدعى سوهاريونو (35 عاما) أن الحادث وقع حوالي الساعة 19:20.

ونتيجة للحادث، سقط الجزء الأمامي من الشاحنة في القناة الغربية والواقعة بالقرب من مسار السكة الحديد، فيما يزال الجزء الخلفي من الشاحنة يغلق السكة الحديد جنبا إلى جنب مع جسم القطار.

وتسببت هذه الحالة في تعطيل حركة المرور في مكان الحادث.

وصرح رئيس منتجع شرطة مدينة سيمارانغ، المفوض إروان أنور، بأن فريقه لا يزال يحاول تحريك الشاحنة التي تسد مسارات السكك الحديدية.

وأفاد بأن وبناء على المعلومات الأولية، تعطلت الشاحنة أثناء عبورها خط السكة الحديد ولم تستطع العبور، مؤكدا أن سائق الشاحنة ومرافقه نزلا وطلبا المساعدة من حارس العبور لكنهما فشلا في تحريك الشاحنة.

وقال إروان أنور إن السائقين لم يتمكنا من تجنب الحادث لأن القطار كان قريبا جدا، مشيرا في السياق إلى أنهم يحققون في سبب اندلاع حريق في الحادث.