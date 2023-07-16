قصة نجاة لا تصدق..فيديو لإنقاذ بحار ظل تائها في المحيط لشهور

أنقذ بحار أسترالي وكلبه بأعجوبة بعد أن أمضيا شهورا في المحيط الهادئ، يأكلان الأسماك النيئة، ويشربان مياه الأمطار.

والتقطت سفينة صيد سمك تونة، تيم شادوك وكلبه بيلا، قبالة سواحل المكسيك، بعد أن رصدت مروحية مرافقة للسفينة قاربهم.

Aussie sailor and his dog are rescued after spending two months at sea. Our very own Castaway lol. https://t.co/oX8xT3BMZD pic.twitter.com/KXDBqI79Jg — 🇦🇺 The Aussie Hun♀🇭🇺 (@TheAussieHun) July 16, 2023

وغادر شادوك لاباز في المكسيك في أبريل متجها إلى بولينيزيا الفرنسية، إلا أن عاصفة هبّت بعد أسابيع قليلة من الرحلة، ودمرت الأجهزة الإلكترونية الموجودة على قاربه.

وأظهرت لقطات لإنقاذ شادوك حصلت عليها شبكة “ناين نيوز” الأسترالية، الرجل النحيل ذو اللحية الكثيفة أثناء حديثه إلى السلطات.

وقال شادوك إنه عانى من محنة صعبة للغاية قبل أن تنقذه سفينة الصيد، ولم يأكل ما يكفي من الطعام لفترة طويلة.

وأوضح طبيب في سفينة الصيد التي أنقذت شادوك، إنه بدأ بتناول وجبات صغيرة على الفور، بينما يظل واعيا بما يقوله ويفعله بعد محنته القاسية.

ولم يعاني شادوك طيلة فترة بقائه تائها في المحيط من مرض أو إصابة خطيرة، كما تجنب حروق الشمس بالاختباء تحت مظلة على قاربه.