كائن فضائي أم حورية البحر؟.. مخلوق غامض يحيّر العلماء

أثار مخلوق غامض حيرة العلماء حيث لم يتمكنوا من تحديد جنسه وما إذا كان من أنواع الحيتان أم أنه حورية البحر أو كائن آخر غريب.

ووفقاً لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور مخلوق غريب يشبه “حورية البحر” عُثر عليه على أحد شواطئ الساحل الأسترالي.

وحاول العديد من الأشخاص تحديد نوع وهوية المخلوق الغامض، الذي ظهرت صوره لأول مرة على مجموعة مارينا بيولوجي عبر “فيسبوك”.

ويعود اكتشاف المخلوق الغامض إلى الاسترالية بوبيلي أوتس (34 عاما) التي اكتشفت بقاياه عندما كانت تسير على شاطئ البحر في كوينزلاند.

وقالت “كنت أبحث عن موقع للتخييم على الشاطئ لكني لاحظت وجود جمجمة على شكل إنسان، لذا توقفت على الفور، واستغربت من شكل المخلوق وعن أسباب وجود جمجمة له مثل الإنسان”.

ويتميز المخلوق الغامض بجمجمة بشرية، كما ظهرت أضلاعه مفلطحة مثل المخلوقات الفضائية، وبطول يبلغ 6 أقدام، وبفك ممدود وشعر مشابه للون البقرة أو الكنغر كان متحللا لذلك فقد جزءا كبيرا منه، وفق أوتس.

وأشارت إلى أن المخلوق يشبه تماما حورية البحر لكن لديه شعر، وذيل أو طرف من نوع ما، معربة عن صدمتها من شكل الجثة الذي يشبه الإنسان، معتقدة أنها اكتشفت نوعا جديدا.

ونشرت أوتس صورة المخلوق على مجموعة فيسبوك آملة بوجود شخص يحمل إجابة عن نوع المخلوق الذي عثرت عليه، لكن علماء أحياء نفوا أن يكون مخلوقا بحريا لوجود ساق له، فيما اعتبره آخرون على سبيل الدعابة حورية بحر.

التعليقات على المنشور تراوحت بين فقمة، أو دولفين، أو كنغر، لكن نظرية المخلوق الأسطوري لا تزال حاضرة.

مدير مشروع التحقيق في جمعية علم الحيوان في لندن، روب ديفيل، وصف المخلوق بأنه نوع من الحيتان الصغيرة بعد مراجعته للصور، مؤكدا عدم قدرته على تحديد الأمر أكثر لعدم معرفته بالمنطقة وأنواع الحيتان بها.

وفي الوقت نفسه ما تزال مكتشفة المخلوق حزينة لعدم قدرتها على تحديد نوعه.