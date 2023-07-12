يوليو 13, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

اليكم الحد الادنى للرواتب الخيالي في هذه الدول

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فى :منوعات
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اليكم الحد الادنى للرواتب الخيالي في هذه الدول

الحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة.


الحد الادنى للرواتب في هذه الدول:
لكسمبورغ: 2140 $ / شهر
أستراليا: 2022$ / شهر
هولندا: 1895$ / شهر
نيوزلندا: 1866$ / شهر
ايرلندا: 1753$ / شهر
بريطانيا: 1705$ / شهر
المانيا: 1594$ / شهر
الولايات المتحدة: 1550$ / شهر
كندا: 1545$ / شهر
بلجيكا: 1509$ / شهر

أما بعض الدول ذات الحد الادنى للرواتب الاقل في العالم فهي:
بنغلادش: 14$ / شهر
فنزويلا: 20$ / شهر
تانزانيا 17$/ شهر
كرغستان: 23$ / شهر
جورجيا: 43$ / شهر
اوزبكستان 81$ / شهر
كوبا 87$ / شهر

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