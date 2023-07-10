للمرة الأولى بالتاريخ.. متحول جنسيا يفوز في مسابقة ملكة جمال هولندا

فاز المتحول جنسيا، ريكي كولي، البالغ من العمر 22 عاما، بالمركز الأول في مسابقة ملكة جمال هولندا 2023، لتكون هذه المرة الأولى في التاريخ التي لا تكون فيها الفائرة امرأة.

وقال أعضاء لجنة التحكيم إن “هذا المتأهل للنهائي، هز العرض وتألق خلاله، وحقق أكبر قدر من التقدم”، حيث من المقرر أن يمثل كولي، هولندا حاليا في مسابقة ملكة جمال الكون.

وفي نهاية الحفل الذي أقيم بمدينة لمبرخ، منحت ملكة جمال هولندا السابقة، أونا مودي، التاج الملكي لوريثتها المتحولة جنسيًا “ريكي كولي” البالغة من العمر 20 عامًا.

وأثار تتويج الذكر بيولوجيًا بلقب ملكة جمال هولندا 2023 استياء عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في هولندا، وهو ما عرض القائمين على هذه المسابقة لموجة انتقادات على هذا الاختيار الذين قالوا إلى أن الفائزة الحقيقية كان يجب أن تكون الوصيفة التي احتلت المركز الثاني.

وأعربت الفيلسوفة والمحامية الهولندية، إيفا فلاردينغربروك، عن سخطها من النتيجة، وكتبت تحت صورة نشرتها من المسابقة أن “الفائزة الحقيقية (التي أصبحت رقم 2)” ملكة جمال هولندا – 2023، بجانب “الفائز”- الرجل المتحول جنسيا، وأضافت متهكمة أن “الرجال في كل مكان يأخذون الجوائز والفرص من النساء”.