بيوم تاريخي رصد أكبر عدد رحلات طيران في سماء العالم

كشفت بيانات صادرة عن “Flightradar24″، عن رصد أكبر عدد من الرحلات الجوية التجارية منذ انطلاق الموقع في 2007 حتى الخميس الماضي.

وبلغ “134.386” رحلة طيران تجارية في (يوم الخميس الماضي الموافق 6 يوليو/ تموز)، ليكون ذلك اليوم هو الأكثر ازدحاما في سماء الطيران على الإطلاق.

و”Flightradar24″‏ هو موقع ويب تم إنشاؤه في عام 2007 من قبل شركة سويدية، ويعتمد الموقع في تتبعه للحركة في الأجواء على تجميع البيانات المتاحة من العديد من المصادر، بما في ذلك إشارات الإقلاع والهبوط للطائرات وبيانات الرادارات المصرح بها، ولا يشمل ذلك الحركة الجوية الحساسة التي تتضمن رحلات للطائرات عسكرية.

وأفاد الموقع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “يوم الخميس كان الأكثر ازدحاما للطيران التجاري الذي قمنا بتتبعه على الإطلاق، 134.386 رحلة طيران تحلق حول العالم بـ “24 ساعة” في 6 يوليو/ تموز، وتلاه الجمعة يوما مزدحما آخر بأكثر من 20.000 رحلة جوية.

يذكر أن شركات الطيران التجارية، تتوقع نقل 4.35 مليارات راكب حول العالم هذه العام، وهو عدد قريب من ذاك القياسي المسجل في 2019.

وأفاد اتحاد “إياتا”، أن هذا التعافي في حركة النقل الجوي الذي يأتي خصوصا بفضل إعادة الصين فتح حدودها، مما سيدر أرباحا على شركات الطيران إذ يتوقع أن يصل صافي أرباحها إلى 9.8 مليارات دولار هذا العام.

Yesterday was the busiest day for commercial aviation that we’ve ever tracked. We tracked 134,386 commercial flights on 6 July and today is shaping up to be another busy day. More than 20,000 flights are in the air right now. pic.twitter.com/E7wheAo86B

— Flightradar24 (@flightradar24) July 7, 2023