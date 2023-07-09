يوليو 10, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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ايلون ماسك يكشف سراً عن زوجة مارك زوكربيرغ قد لا يعرفه

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فى :منوعات
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ايلون ماسك يكشف سراً عن زوجة مارك زوكربيرغ قد لا يعرفه

كتب رجل الأعمال الأمريكي رئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك تغريدة عبر “تويتر” وجهها لمؤسس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، قال فيها إن زوجة الأخير تستخدم سيارة “تسلا” دون علمه.
وجاء في تغريدة ماسك: “زوك زوجتك تقود سيارة تسلا، ربما تعرف بذلك وربما لا، ولكن من المؤكد أنني أعلم ذلك جيدا”.

الأمر الذي لقي تفاعلا كبيرا بين مستخدمي “تويتر”، وعج التطبيق بالكثير من التغريدات بهذا الصدد.

وسبق أن اتهم ماسك وهو مالك شركة “تويتر” رئيس شركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا.

وجاء ذلك عقب إطلاق شركة “ميتا” تطبيقا جديدا في الـ 6 من تموز الجاري، يحاكي “تويتر” أطلق عليه اسم “ثريد”، والذي أنشئ خصيصا للمضاربة على “تويتر”.

وبعد أقل من 20 ساعة من إطلاق المنصة الجديدة أعلن زوكربيرغ، أن عدد المسجلين فيها وصل إلى 30 مليون مستخدم.

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