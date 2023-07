ايلون ماسك يكشف سراً عن زوجة مارك زوكربيرغ قد لا يعرفه

كتب رجل الأعمال الأمريكي رئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك تغريدة عبر “تويتر” وجهها لمؤسس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، قال فيها إن زوجة الأخير تستخدم سيارة “تسلا” دون علمه.

وجاء في تغريدة ماسك: “زوك زوجتك تقود سيارة تسلا، ربما تعرف بذلك وربما لا، ولكن من المؤكد أنني أعلم ذلك جيدا”.

Zuck, your wife drives a Tesla.

You may or may not know that, but I do.

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 9, 2023