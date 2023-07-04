لماذا يتمّ رشّ الطيار بالماء عند الهبوط من الرحلة؟

هناك العديد من العادات الغريبة التي تحدث في المطارات حول العالم، وأغربها رشّ الطيار بالماء فور هبوطه من الطيارة. لكن يا ترى ما وراء هذا الأمر؟!

يُرش الماء على الطيار عندما يهبط كنوع من الترحيب به لما قام به من مجهود لساعات طويلة. أما سكب الماء على مدرج الطائرة، فيعتبر تحية أيضاً لجهود للطائرة ذاتها على قيامها بمهمّة صعبة فوق السحاب؛ وهي عادة مكتسبة من قدامى المحاربين وكبار الشخصيات الأجنبية.

أما عن الأسباب الأخرى التي يتمّ رشّ الماء فيها على المطارات فهي:

– قد تكون شركة طيران جديدة تعمل لأوّل مرة

– طائرة تجارية تعمل لأوّل مرة

– إذا كان أحد الأعضاء أو قبطان الطائرة على وشك التقاعد

– إذا كانت هذه آخر رحلة لشركة الطيران بسبب الأغلاق.