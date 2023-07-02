يوليو 03, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بالفيديو.. سقوط طفل من حبل انزلاق على ارتفاع 12 متر في متنزه بالمكسيك

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فى :منوعات
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بالفيديو.. سقوط طفل من حبل انزلاق على ارتفاع 12 متر في متنزه بالمكسيك

وثق مقطع فيديو نشرته شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، الخميس الماضي، سقوط طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من أعلى (حبل انزلاق) بعد انفلات حزامه في متنزه بالمكسيك.

وذكرت الشبكة أن الطفل سيزار يخضع للعلاج بعد السقوط، وأن الحادثة وقعت في منطقة ترفيهية الأحد الماضي في ولاية نويفو ليون المكسيكية.

وأفادت القناة الأمريكية نقلا عن أقارب الطفل بأن حزامه انفلت وسقط في بركة اصطناعية تقع أسفل منطقة “زيبلاين”.

وأشارت وسائل إعلام مكسيكية، نقلا عن السلطات المحلية، إلى أن الطفل سقط عن ارتفاع يقرب من 40 قدما (12 مترا) في البركة الاصطناعية.

ويظهر الفيديو الطفل على حبل الانزلاق قبل أن ينفلت الحزام ويسقط بشكل مرعب ما أثار حالة من الرعب بين المشاهدين.

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