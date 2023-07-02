جريمة بشعة تهز لبنان.. وفاة طفلة اثر تعرضها “للاغتصاب”

أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاحد، وفاة طفلة في السادسة من عمرها، في منطقة عكار شمال لبنان، بعد تعرضها للاغتصاب.

وقالت صحيفة “النهار” اللبنانية، إن “الطفلة لين طالب 6 سنوات، توفيت أمس السبت، بعد مرور 8 أيام على إقامتها مع والدتها في منزل جديها في بلدة المنية شمال لبنان، إثر طلاق والديها”.

وقد أكد تقريران طبيان شرعيان منفصلان “تعرضها للاعتداء الجنسي قبيل وفاتها”.

في التفاصيل، نقلت الوالدة طفلتها إلى مستشفى المنية الحكومي، وقد كانت حرارتها مرتفعة، قبل أن تعود وإياها أدراجهما بالرغم من أن الطبيب طلب دخولها الفوري إلى المستشفى. وفي اليوم التالي، توفيت الطفلة في منزل جديها.

وأفادت “النهار” أن “الطفلة وصلت إلى المستشفى مصابة بفقر دم حاد نتيجة نزيف، بعد تعرضها لاعتداء جنسي متكرر”.

وقد أشار تقرير طبيب شرعي إلى “كدمات على وجه الطفلة وتورم في الشفتين، وأكد تعرضها لاعتداء جنسي”.

وبينما رفع أهل والد الطفلة دعوى قضائية في حق أهل والدتها، يخضع الوالدان للتحقيق لدى السلطات المعنية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أنها “باشرت بالتحقيق في ظروف الوفاة لتبيان أسبابها، مشيرة إلى “النيابة العامة في الشمال أوفدت طبيبين شرعيّين لإجراء الكشف الطبي ووضع تقرير يوضح تفاصيل الحالة الصحية للطفلة التي أدت إلى وفاتها”.