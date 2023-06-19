(بالفيديو).. جزائري يتزوج من امرأتين في ليلة واحد ويثير جدلا عارما

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا من حفل الزفاف المزدوج الذي أقامه الشاب الجزائري، الذي لم يعرف اسمه، في فندق صبري شاطىء رفاس زهوان، في مدينة عنابة شرقي الجزائر.

وبدت العروسان في الصور ومقطع الفيديو وهما يخضعان لجلسة تصوير فيما ظهر العريس وهو في حالة سرور، ويقوم بارتداء ثياب زفافه قبل أن ينزع الطرحة عن إحدى عروسيه ويقبلها على جبهتها ويفعل الأمر ذاته مع عروسه الثانية ويصطحبهما في ردهة الفندق.

وأثار المشهد ردود أفعال متفاوتة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث أشاد العديد من مستخدمي الإنترنت بشجاعته، بينما رفض البعض الآخر ذلك المشهد واعتبروا بأنه أمرا مهينا للعروستين لعدم تخصيص يوم منفصل للاحتفال معها بشكل منفصل.

وعلق الشاب الجزائري رشيد السكيكدي على حفل الزفاف المزدوج واعتبر نفسه “ملهما” للكثير من الشباب في بلاده خاصة وأنه أول شاب جزائري يتزوج من اثنتين في يوم واحد.

وكتب رشيد عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك قال فيه “ألف مبروك للشاب العنابي الذي تزوج اليوم من زوجتين في فندق صبري، ربي يوفقه ويرزقه الذرية الصالحة ويسهل لكل الشباب والشابات الزواج ويوفق المتزوجين الحفاظ والاهتمام بالزوجة الواحدة، وألف مبروك و تحية لكل معدد كذلك”

وأضاف “دعونا من التعليقات السلبية من يستطيع التعدد مرحبا، ومن يملك زوجة واحدة يهتم بها، ومن تملك زوجا عليها أن تهتم به. قد تكون زوجة واحدة وهي بمقدار ألف زوجة”.