زوج غاضب يحطم تاج ملكة جمال المتحولين جنسيا في البرازيل (فيديو)

أقدم زوج غاضب على تحطيم تاج الفائزة بلقب “ملكة جمال المتحولين جنسيا” في البرازيل، احتجاجا على احتلال زوجته المركز الثاني في المسابقة.

وصدم زوج الوصيفة الأولى ناتالي بيكر، التي كانت تمثل مدينة كويابا، أعضاء التحكيم والجمهور بتصرفه غير المتوقع، حيث نزع التاج من يد السيدة التي كانت ستضعه على رأس الفائزة إيمانويلي بيليني، التي كانت تمثل مدينة فارزيا، وألقاه على أرضية المسرح مرتين حتى تحطم.

ثم حاول الرجل إخراج زوجته بالقوة من المكان، لكن تدخل أمن المسابقة، وسحبه إلى الكواليس.

Enr@ged husband smashes beauty pageant winner’s crown after his wife got second place

The husband of a recent beauty pageant contestant took the “”number-one fan” phrase too far as he went all-out rage after his wife was named the runner-up of the pageantry.

While Emannuelly… pic.twitter.com/ZrvM1JgaTK

— GoldMyneTV (@GoldmyneTV) May 30, 2023