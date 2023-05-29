مايو 30, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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قلم هتلر الشخصي للبيع.. وهذا سعره

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قلم هتلر الشخصي للبيع.. وهذا سعره

يعرض قلم رصاص مطلي بالفضة كان ملكا للزعيم النازي أدولف هتلر للبيع في مزاد، خلال شهر يونيو المقبل، وسط توقعات بأن يباع بما يتراوح بين 75 ألفا و100 ألف دولار.

ووفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية، يعتقد أن القلم كان هدية للزعيم النازي من شريكته إيفا براون، في عيد ميلاده الثاني والخمسين، في 20 أبريل 1941.

قلم الرصاص، الذي اشتراه أحد هواة تجميع التحفيات في مزاد عام 2002، عليه نقش باللغة الألمانية ينتهي بـ”Eva”، ويحمل الحرفين “A” و”H”، في إشارة أدولف هتلر.

وسيشمل المزاد المقرر في مدينة بلفاست بيع قطع تاريخية أخرى، مثل صورة أصلية لهتلر موقعة بخط يده، وعفوا مكتوبا بخط اليد من الملكة فيكتوريا يعود إلى عام 1869 للمتمردين الأيرلنديين المدانين بالخيانة.

وقال العضو المنتدب لدار المزادات كارل بينيت، إنه يتوقع اهتماما من جميع أنحاء العالم.

وتابع: “تكمن أهمية قلم الرصاص الشخصي لهتلر في حقيقة أنه يساعد في كشف جزء مخفي من التاريخ، ويعطي نظرة ثاقبة فريدة لعلاقات هتلر الشخصية، التي أخفاها بدقة عن أعين المتابعين”.

وقال بينيت إن البحث والمناقشة الدقيقة مع بائع القلم حول مكان الحصول على القلم “منحاني الثقة في أن القلم فعلا كان ملكا لهتلر”.

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