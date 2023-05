دب جائع يقتحم مخبزاً ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين في أمريكا (فيديو)

أثار دب أسود جائع الذعر في ولاية كونيتيكت الأمريكية، حيث اقتحم مخبزا دون أن يؤذي العاملين فيه، فيما التهم فقط 60 كعكة صغيرة قبل أن ينطلق عائدا أدراجه.

وظهر الدب عندما كان عمال مخبز في بلدة ايفون يقومون بتحميل الكعك في شاحنة.

وعلى حسابها في “إنستغرام”، كتبت صاحبة المخبز أنها سمعت إحدى العاملات تصرخ بأن هناك دبا في المرآب، حيث حاول عمال المخبز إبعاده، وعندما فشلوا في ذلك، ركضوا هربا وخوفا منه.

ويظهر تسجيل مصور الدب وهو يحمل كعكات من الشاحنة إلى ساحة انتظار السيارات، ويلتهم 60 قطعة منها، بينما تم دفع الدب إلى المغادرة من خلال إطلاق بوق سيارة.

وحين وصلت الشرطة كان الدب قد رحل، دون أن يصيب أحدا.

🧁 This hungry black bear barged into the garage of a Connecticut bakery on Wednesday, helping itself to 60 cupcakes. Read the full story: https://t.co/tHqC1h3jRp pic.twitter.com/xIfwZZHGrL

— WPRI 12 (@wpri12) May 26, 2023