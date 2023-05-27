مايو 28, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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دب جائع يقتحم مخبزاً ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين في أمريكا (فيديو)

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فى :منوعات
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دب جائع يقتحم مخبزاً ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين في أمريكا (فيديو)

أثار دب أسود جائع الذعر في ولاية كونيتيكت الأمريكية، حيث اقتحم مخبزا دون أن يؤذي العاملين فيه، فيما التهم فقط 60 كعكة صغيرة قبل أن ينطلق عائدا أدراجه.
وظهر الدب عندما كان عمال مخبز في بلدة ايفون يقومون بتحميل الكعك في شاحنة.

وعلى حسابها في “إنستغرام”، كتبت صاحبة المخبز أنها سمعت إحدى العاملات تصرخ بأن هناك دبا في المرآب، حيث حاول عمال المخبز إبعاده، وعندما فشلوا في ذلك، ركضوا هربا وخوفا منه.

ويظهر تسجيل مصور الدب وهو يحمل كعكات من الشاحنة إلى ساحة انتظار السيارات، ويلتهم 60 قطعة منها، بينما تم دفع الدب إلى المغادرة من خلال إطلاق بوق سيارة.

وحين وصلت الشرطة كان الدب قد رحل، دون أن يصيب أحدا.

وتشير وكالة البيئة بالولاية إلى أنه يوجد ما بين 1000 و1200 دب أسود في ولاية كونيتيكت، شوهدت العام الماضي في 158 من 169 بلدة ومدينة بالولاية.

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