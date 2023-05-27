مايو 28, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

عريس ينتقم من عروسته الخائنة بطريقة غير عادية في حفل الزفاف

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
130 مشاهدات

عريس ينتقم من عروسته الخائنة بطريقة غير عادية في حفل الزفاف

أفاد موقع Wales Online، بأن عريسا في بريطانيا، قام بالانتقام من عروسته التي خانته مع الشاهد، أثناء حفل زفافهما.
ووفقا للموقع، علم العريس بأن خطيبته تخونه مع صديقه لكنه رغم ذلك تكتم على الأمر ولم يقطع علاقته معهما ولم يقم بإلغاء حفل الزواج، وقرر إذلالهما علانية.
وبعد مراسم الزفاف، تم تنظيم بوفيه ضيافة حضره الأقارب والأصدقاء من الجانبين.

وبعد مرور فترة من الوقت، وقف الزوج الجديد وقال للحاضرين: “قبل أن أبدأ حديثي أمامكم، سيتم إحضار الظروف الآن، هل يمكنكم فتحها جميعا”.

وعند فتح الظروف البريدية، تبين أنها تحتوي على صور حميمة لعروسته مع صديقه المفضل.

بعد ذلك قام العريس بوضع الميكروفون جانبا وغادر الاحتفال مع عائلته، وسط ذهول الحاضرين.

ووفقا للموقع، كان الهدف من تصرف العريس، هو إجبار أقارب العروس على دفع تكاليف الحفل، وهو ما كان عليهم في النهاية القيام به.

وأشار الموقع إلى أن، القصة المسرودة أعلاه أثارت ردود فعل واسعة في التعليقات، وقام الكثير من المستخدمين بكيل المديح للعريس المخدوع.

facebookShare on Facebook
Post Views: 134

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi