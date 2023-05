اثار الرعب بين ركابها.. مسافر يفتح باب طائرة في الجو قبيل هبوطها (فيديو)

تعرضت إحدى طائرات الركاب التابعة لشركة آسيانا إلى حادث فتح الباب قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية نقلا عن قطاع الطيران، الجمعة، أن طائرة برقم رحلة OZ8124 تابعة لشركة طيران آسيانا التي غادرت مطار جيجو في الساعة 11:49 قبل ظهر اليوم، تعرضت لفتح بابها فجأة قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرق كوريا في الساعة 12:45 بعد ظهر اليوم.

ووفقا لمقطع فيديو يصور تلك اللحظة، دخلت الرياح القوية داخل الطائرة، مما تسبب في اهتزاز المقاعد وتناثر خصلات شعر الركاب.

ولم يتعرض الركاب البالغ عددهم 194 شخصا لأذى، بينما نقل الذين تعرضوا لصعوبة في التنفس إلى مستشفى على متن سيارات إسعاف، ولم يتعرض أحد لفقدان الوعي.

وكان من ضمن الركاب، العديد من التلاميذ في المدارس الابتدائية والمتوسطة الذين يشاركون في منافسة الرياضة الوطنية للشباب المخطط لإقامتها في أولسان، السبت.

وقالت أم أحد التلاميذ يبلغ 12 عاما من العمر، إن الأطفال كانوا يهتزون ويبكون من الصدمة.

وقال مسؤول في الشركة: “قال راكب بالقرب من مخرج الطوارئ إنه حرك مقبض يد مخرج الطوارئ، وتجري الشرطة التحقيق لمعرفة السبب في الحادث بدقة”.

On May 26, Asiana Airlines Flight OZ8124 flying from Jeju to Daegu flew with the door open just before landing.https://t.co/FoHN6UW0Vy

CC @thenewarea51 @flightradar24 @OnDisasters @aviationbrk https://t.co/RInv1BnVwx pic.twitter.com/NP55cDuCme

— Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) May 26, 2023