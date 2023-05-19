بسبب نكتة.. الصين تغرم شركة كوميديا بـ 2.13 مليون دولار

أعلنت السلطات الصينية أنها فرضت غرامة على شركة كوميديا تقدر بـ 2.13 مليون دولار؛ عقب إلقاء أحد أعضائها نكتة عن جيش التحرير الشعبي خلال عرض فكاهي.

وكان أحد أعضاء الشركة والملقب فنياً بـ “هاوس”، قد ألقى نكتة خلال عرض في بكين، (السبت) الماضي، تناول فيها وفق منشور صوتي على شبكة “ويبو” للتواصل الاجتماعي، شعار جيش التحرير الشعبي،، عندما كان يروي قصة عن ملاحقة كلابه سنجاباً.

وأعلن مكتب الثقافة والسياحة في بلدية بكين، أمس (الأربعاء)، أنه أجرى تحقيقاً بشأن شركة لي؛ بعدما أفاد أحد الأشخاص بأن نكتة أطلقها الكوميدي خرقت القانون، و”كان لها تأثير اجتماعي سيئ”.