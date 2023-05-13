مايو 14, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

هل تسكن هذا القصر المعزول بلا إنترنت.. مقابل 50 ألف دولار؟

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فى :منوعات
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هل تسكن هذا القصر المعزول بلا إنترنت.. مقابل 50 ألف دولار؟

منذ أيام عديدة وصور هذا القصر المعزول تجتاح مواقع التواصل، وسط سؤال وحيد “هل تسكن هذه القلعة مقابل 50 ألف دولار؟”.

فقد ادعى ناشرو تلك الصور أنها لقصرٍ مشيّد على جزيرة معزولة يمنح 50 ألف دولارٍ كل مَن يقبل أن يسكن فيه شهراً كاملاً دون اتصالات أو إنترنت وكهرباء.

إلا أنّ كل تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحّة.

برج أثري!

فالقصر الظاهر في تلك الصور ما هو إلا “برج برودواي” في بريطانيا، الذي يعتبر معلماً تاريخيّا يستقبل الزوّار بشكل دائم

إذ يمكن لأي شخص أن يزور هذا البرج المبنيّ في القرن الثامن عشر مقابل بدلٍ ماديّ، وفق ما أفادت فرانس برس.

كما يضمّ الموقع متحفاً وتحيط به بعض المقاهي، وليس معزولاً على الإطلاق في جزيرة نائية.

ويقدّم كذلك خدمات تأجير دراجات كهربائيّة ما ينفي مزاعم المنشورات أنّ الكهرباء لا تصله.

فصلا عن أن الموقع الرسميّ للبرج أو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لم تعلن عن أيّ جائزة مقابل السكن فيه لمدة شهرٍ.

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