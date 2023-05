أكبر كلب معمّر في العالم يحتفل بعيد ميلاده الـ 31

بعد ثلاثة أشهر من توثيق “بوبي” كأكبر كلب معمّر في العالم، يحتفل اليوم 11 أيّار 2023 بعيد ميلاده الـ 31 عاماَ.



ونشرت موسوعة “غينيس” مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على تويتر احتفالا بعيد ميلاده وعلقت: “أسعد أعياد الميلاد لبوبي، أكبر كلب معمّر على قيد الحياة، والذي يبلغ من العمر واحد وثلاثين عامًا اليوم 31”.

Happiest of birthdays to Bobi, the oldest living dog and the oldest dog ever, who turns THIRTY-ONE today (31!!!!!!!!) 💫 pic.twitter.com/FCzhSVSIu7

— Guinness World Records (@GWR) May 11, 2023