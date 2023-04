شاهد نيراناً تشتعل بمنطاد بالجو تلتهم سائحاً.. وامرأة تقفز “إلى الهاوية”

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو صادم، يظهر منطادا يحترق في السماء على متنه شخصان، وهو يحلق في الهواء على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض، في مدينة تيوتيهواكان وسط المكسيك.

Mexico 🇲🇽

! Breaking news!🚨🚨

Saturday, April 01, 2023, in the morning hours.

a hot air balloon catches fire and collapses in Teotihuacan, 2 people are reportedly dead.

The events occurred this morning in the vicinity of the Pyramid of the Sun and the area was cordoned off. pic.twitter.com/DlzJdv2oHH

— Lenar (@Lerpc75) April 1, 2023