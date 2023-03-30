شكاوى و”مكالمات من جميع أنحاء العالم”.. أب لـ 500 طفل يثير أزمة

تسعى مؤسسة هولندية إلى منع متبرع بحيوانات منوية “سخي” أنجب نحو 500 طفل حول العالم من الاستمرار في مساهماته بعد شكاوى من أمهات.

وقالت مؤسسة Donorkind الهولندية إن الرجل الذي تطلق عليه وسائل الإعلام الهولندية اسم “جوناثان إم” (41 عاما) “مانح متسلسل” أعطى حيواناته المنوية في الداخل والخارج، وفق شبكة “إيه بي سي”.

لكن والدة أحد أبنائه رفعت دعوى قضائية ضده أمام محكمة لمنعه من التبرع في المستقبل.

ووفقا للإرشادات الطبية الهولندية، يمكن للمتبرع أن ينجب 25 طفلا فقط، لتجنب حدوث علاقات جنسية بين أقارب، ومشاكل نفسية، لكن حدوث ذلك لا يعتبر جريمة جنائية.

وقال فان دير مير، رئيس مجلس إدارة المنظمة المعنية بمساعدة الأشخاص الذين ولدوا بواسطة متبرعين العثور على آبائهم، إن المؤسسة تلقت مكالمات هاتفية من أكثر من 30 أما هذا الأسبوع.

وقال: “المكالمات جاءت من جميع أنحاء العالم… تشعر الأمهات بالقلق للغاية ويتساءلن عما إذا كان أطفالهن من نفس المتبرع”.

وأشار المسؤول إلى أن المتبرع يلتقي ببعض أبنائه.

وأوضحت “إي بي سي” أنه تم بالفعل استبعاد المتبرع، في عام 2017، من التبرع من خلال الجمعية الهولندية لأمراض النساء والتوليد (NVOG)، وكان في ذلك الوقت قد أنجب نحو 100 طفل في 11 عيادة مختلفة، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة مساهماته.

وتقول المؤسسة إنها تسعى إلى منع إبقاء المتبرعين مجهولين، لأن ذلك يجعل من الصعب السيطرة على عدد الأبناء الذين ينجبونهم.

ووفقا لفان دير مير، فإن “عدم الكشف عن هوية” المتبرع، يتعارض مع حق الطفل، مشيرا إلى أن بعضهم يعيشون في خوف دائم عندما يصبحون بالغين ويريدون إقامة علاقات.