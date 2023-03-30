بعد 15 عاماً.. شعار جديد لـ”بيبسي”

بعد إجراء عدد من الاختبارات على المستهلكين، أعلنت شركة “بيبسي” العملاقة، تغيير شعارها الشهير، في تطور سيكون واضحا أمام أعيننا في المتاجر والمحلات.

ووفقا لمحطة “سي إن إن” الأميركية، لاحظت الشركة إنها عندما تطلب من المستهلكين رسم شعار بيبسي من الذاكرة، خلال تجارب التسويق، فهم عادة ما يقومون برسم دائرة بها خطوط حمراء وبيضاء وزرقاء، ووسطها كلمة بيبسي.

كلمة بيبسي ليست في وسط الدائرة، فهي مكتوبة على الطرف، لكن إصرار المستهلكين على تخيل الكلمة في الوسط، دفع الشركة لإجراء التغيير الجديد على الشعار.

وقال ماورو بورسيني، كبير مسؤولي التصميم في شركة بيبسي لشبكة “سي إن إن”: “لا يمكننا تجاهل هذا النوع من البصيرة.. بدلا من رفضها، قررنا احتضانها”.

وكشفت شركة بيبسي النقاب، الثلاثاء، عن شعار وعلامة تجارية جديدين سيتم طرحهما في أميركا الشمالية هذا الخريف وعلى مستوى العالم العام المقبل.

ويشبه الشعار الجديد إلى حد كبير إصدار التسعينيات الذي يبدو أنه عالق في دماغ الناس، ولكن مع عناصر جديدة لجعله أكثر حداثة، بما في ذلك الخط ولون الخط المختلفين والحد الجديد.

الشعار متكون من “كرة” بيبسي الشهيرة، باللونين الأحمر والأبيض والأزرق، أما الإضافة فهي تدريج الألوان، واستخدام أقوى للون الأبيض، بالإضافة لكلمة بيبسي بالخط الأسود القوي، التي ستتوسط “كرة بيبسي”.

تم تصميم التغييرات ليس فقط لتتماشى بشكل أفضل مع ذكريات الناس، ولكن لجذب الانتباه إلى علبة بيبسي الخالي من السكر، وهو جزء أساسي من خطة نمو الشركة.

وكانت شركة بيبسي قد قامت بإصدار آخر شعار للشركة عام 2008، وهو الشكل الانسيابي الحالي.