مارس 29, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

إنقاذ قطة من تحت الأنقاض بعد 49 يوماً على الزلزال في تركيا

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إنقاذ قطة من تحت الأنقاض بعد 49 يوماً على الزلزال في تركيا

تمكنت فرق إنقاذ مختصة من انتشال القطة “هان” من تحت أنقاض مبنى مدمر جرّاء الزلزال بعد 49 يوماً على وقوعه جنوب تركيا.

وقالت نيدا دينا (36 عاما) صاحبة القطة، لوكالة الأناضول التركية، إن منزلها كان يقع ضمن مبنى مكون من 11 طابقاً بولاية قهرمان مرعش، انهار بفعل الزلزال.

وأوضحت دينا أن المبنى الواقع في حي “أون إيكي شباط” انهار بالكامل جرّاء الزلزال الذي وقع في 6/شباط الماضي، وأن القطة ظلت تحت أنقاضه، لافتة الى أنها لم تغادر المنطقة وأنها مكثت داخل سياراتها بجوار أنقاض منزلها للبحث عن قطتها.

صاحبة القطّة العالقة اعربت عن سعادتها من انتشال “هان” حية في اليوم الـ49، مؤكدة أنه “لم أفقد الأمل أبدا حتى اللحظة الأخيرة، والعثور عليها (القطة) بمثابة معجزة لا تصدق”.

وعن حالتها الصحية، أفادت: “نقلناها إلى الطبيب البيطري، وكانت قدمها بحالة سيئة، وهي تواصل حالياً تلقي العلاج”.

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