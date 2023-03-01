يعتبرها “صديقته الروحية”.. رجل يعيش مع مومياء عمرها 800 عام

عثرت الشرطة البيروفية على مومياء يقدر عمرها ما بين 600 إلى 800 عام، في حقيبة تبريد لتوصيل الطعام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم العثور على بقايا مومياء محنطة مع ثلاثة رجال في حديقة مهجورة بمدينة بونو البيروفية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية في المدينة، ماركو أنطونيو أورتيغا، إنه تم العثور على المومياء مع رجل يبلغ من العمر 26 عاما، وكان يحمل حقيبة خاصة بأحد تطبيقات توصيل الطعام الشهيرة في أميركا الجنوبية.

وأظهرت صور أن المومياء المكتشفة كانت في وضع الجنين داخل حقيبة التسليم حمراء اللون.

وأكد الرجل البالغ من العمر 26 عاما، ويدعي خوليو سيزار بيرميخو، أنه أطلق على الرفات اسم “خوانيتا”، ووصف المومياء بأنها “مثل صديقته الروحية”.

وقال: “إنني أعتني بها في المنزل، هي في غرفتي وتنام معي”، حسب فرانس برس.

والثلاثاء، صرح مسؤول حكومي لفرانس برس، بأن المتهم سيبقى رهن التوقيف بينما ينظر المحققون في القضية.

ذكرت وكالة الأنباء البيروفية “أندينا”، أن المومياء صنفت كأصل ثقافي وطني، وهي الآن في عهدة وزارة الثقافة.

وتضم بيرو تضم مئات المواقع الأثرية للعديد من الحضارات التي نشأت قبل وبعد إمبراطورية الإنكا، وتم العثور على العديد من المومياوات سابقا في البلاد.

في عام 2021، اكتشف علماء الآثار مومياء يقدر عمرها بين 800 و1200 عام في موقع بالقرب من العاصمة ليما.