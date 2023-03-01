رجل اعمال باكستاني يهدي عروسته وزنها ذهباً (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، إهداء عريس باكستاني في دبي مهرا لعروسه يعادل وزنها ذهبا، في مشهد أثار ردود أفعال واسعة.

وظهرت العروس في الفيديو وهي ترتدي الزي الباكستاني التقليدي وتسير مع عريسها ثم تجلس على أحد كفتي ميزان ضخم.

وفيما أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العرس أقيم في دبي، اكتشف لاحقا أن الذهب المستخدم كان مزيفا وجزءا من موضوع الزفاف العام، على غرار فيلم بوليوود الشهير “جودا أكبر”.

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