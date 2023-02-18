السجن المشدد لمسن هندي اغتصب طفلة تصغره بحوالي 60 عاما!

قضت محكمة في منطقة كاندامال بولاي أوديشا، شرقي الهند، اليوم السبت،بالسجن 20 عاما بحق مسن (67 عاما) بعد إدانته باغتصاب طفلة صغيرة قبل 3 أعوام.

وذكرت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا” الهندية، أن المحكمة أصدرت حكمها بحق أنانجا ناياك بالسجن المشدد وغرامة 20 ألف روبية.

وبحسب أوراق القضية، أغرى المتهم طفلة كانت تبلغ من العمر 5 سنوات آنذاك، عندما كانت تلعب أمام منزله، وتمكن من استدراجها إلى داخل المنزل، حيث ارتكب جريمته، في سبتمبر/ أيلول عام 2020.

وأصبحت حوادث الاغتصاب محط الأنظار في الهند منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 عندما تعرضت طالبة عمرها 23 عاما إلى اغتصاب جماعي في حافلة في دلهي.

وتوفيت بعد أيام متأثرة بجراحها، ونفذ حكم الإعدام شنقا على أربعة من المتهمين في مارس آذار.

ولكن على الرغم من تشديد الرقابة استمرت الاعتداءات الجنسية في الارتفاع.

فقد سجلت الشرطة، حسب المكتب الوطني للإحصاء الجرائم، 33977 جريمة اغتصاب في 2018، أي بمعدل جريمة اغتصاب واحدة كل 15 دقيقة. ولكن الناشطين يقولون إن الأرقام الحقيقية أكبر لأن الكثير من الحالات لا يبلغ عنها.

كما أن وسائل الإعلام لا تنقل إلا الحالات الأكثر فظاعة وتأثيرا على الرأي العام، أما الحالات الأخرى فلا يسمع عنها أحد.