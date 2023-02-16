نهاية مروعة لرجل.. قتله ديك بقسوة

توفي رجل إيرلندي، مؤخرا، متأثرا بجروح أصيب بها، بعد هجوم تعرض له من ديك في مزرعته.

وعانى غاسبر كراوس من هجوم شرس لديك من فصيلة “براهما”، الأمر الذي تسبب في جروح عميقة بساقه اليسرى.

وأعقب الهجوم، إصابة كراوس بنزيف حاد، حسبما ذكرت ابنته فيرجينيا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

ووفق فيرجينيا فقد تلقت اتصالا من أحد جيران والدها، أخبرها بأنه استدعى الإسعاف، في أعقاب سماعه صراخ كراوس.

وهرعت فيرجينيا لمنزل والدها، حيث رأت دماءه على الأرض، بينما كان المسعفون يجرون له إنعاشا قلبيا رئويا.

ولاحظت فيرجينيا آثارا للدماء امتدت من المنزل وحتى المكان الذي تتم فيه تربية الدجاج، بالإضافة إلى ثقوب عميقة في جسد والدها.

كذلك فقد أكدت فيرجينيا في شهادتها للشرطة، أن أحد الديكة كان ملطخا بالدماء، وخصوصا مخالبه.

شهادة الجيران

كوري الذي يعيش في المنزل المجاور لكراوس، قال إنه شاهد الأخير يتجه لإطعام الدجاج، مشيرا إلى سماعه بعد فترة صراخ الرجل.

وبحسب كوري فإنه فوجئ بالدماء على جسد كراوس، لما وصل إلى منزله، وبأنه كان في حالة خوف وصدمة.

وبعد طلبه الإسعاف، أجرى كوري لكراوس الإنعاش القلبي الرئوي، لكنه توفي بعد أن قال كلمة واحدة وهي “الديك”.

وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن سبب وفاة كراوس، يعود إلى نزيف تسبب بتوقف عضلة القلب عن العمل.