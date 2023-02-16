اكتشاف لوح طيني لـ “أقدم أغنية حب” في تاريخ العراق

أعلنت مدونة العلوم الدولية، لايف ساينس ، الأربعاء، تمكن علماء الآثار البروفيسور مانفريد كريبرينيك والبروفيسور اندرو جورج في جامعة جينا الألمانية، من تفكيك شفرة رقم طيني عثر عليه في العراق خلال ثمانينات القرن الماضي.

وذكرت المدونة العلمية في تقرير، أن “الرقم الطيني والمدون بلغة قريبة الكنعانية “المنسية”، ثبت بعد دراستها لاعوام، انها تحمل اللغة “العمورية” القديمة، وانها قد تكون “اقدم اغنية حب في التاريخ ويعود عمرها الى نحو أربعة الاف عام”.

واكد الباحثون، أن النصوص وعلى الرغم من عدم التمكن من تفكيكها بالكامل، فأنها تشير إلى “دورة حياة كاملة بشكل شاعري”، فيما اشاروا الى ان المزيد من المعلومات والاكتشافات سيتم إعلانها قريبا بعد ترجمة الرقم الطيني وتفكيك رموزه بالكامل”.