شاب أيرلندي يخسر 200 رطلاً من وزنه بطريقة غريبة!

انتقل الشاب برايان أوكيف إلى قرية نائية وقطع الاتصال بأحبائه، ليعود ويظهر مرة أخرى بعد أشهر بوزن 137 رطلاً، ويكسر بذلك سلسلة محاولات فاشلة لإنقاص وزنه استمرت لسنوات عديدة.

وعانى أوكيف من وزنه طوال حياته، وجرب أكثر من نظام غذائي ورياضي، لكنه شعر بالخذلان والفشل، لذلك قرر أن يقوم بما فعله.

كان أوكيف (34 عاماً) من أيرلندا، يزن 338 رطلاً عندما انتقل إلى قرية صغيرة في إسبانيا، وقطع أي اتصال مع عائلته وأصدقائه، وبعد 7 أشهر، فقد 137 رطلاً وعاد إلى منزله في أيرلندا لمفاجأة أحبائه، وسجل ردود أفعالهم في فيديو على “تيك توك” تمت مشاهدته أكثر من 32 مليون مرة.

وفي الفيديو، الذي بثه قال أوكيف: إنه بعد 15 عاماً من تجربة الحميات والتمارين الرياضية المبتذلة، قرر التوقف عن التركيز على المقاييس، وبدلاً من ذلك على المرونة الذهنية وبناء الانضباط.

ولجأ أوكيف خلال فترة غيابه لتكثيف التمارين الرياضية، والمواظبة عليها بشكل مفرط للغاية.