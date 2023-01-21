كلب يدخل موسوعة غينيس: الأكبر سنا في العالم

دخل الكلب سبايك موسوعة غينيس للأرقام القياسية في 7 كانون الأول 2022 كأكبر الكلاب سنا في العالم على قيد الحياة.

وسبايك من مواليد نوفمبر/ تشرين 1999، من ولاية أوهايو، وعندما دخل الموسوعة باعتباره أقدم كلب حي في العالم كان يبلغ من العمر 23 عاما و7 أيام.

وقالت غينيس، في بيان أرسلته إلى شبكة CNN، يوم الجمعة، إن الكلب الأطول عمرا كان يسمى بلوي، وتوفي عام 1939 عن عمر يناهز 29 عاما و5 أيام.

وذكرت الموسوعة عن سبايك أن مالكة الكلب ريتا كيمبال وجدته وحيدا في ساحة انتظار السيارات محل بقالة عام 2009، وقامت بتربيته منذ ما يقرب من 14 عاما.

وبحسب البيان، قالت كيمبال إنها عندما وجدته كانت توجد بقع دماء حول رقبته بسبب سلسلة أو حبل، وقد أخبرها موظف المحل أن الكلب كان هناك منذ 3 أيام.

وأضافت أنها أخذت الكلب الذي كان يبلغ من العمر وقتها 10 سنوات إلى منزلها، وذكرت أن “سبايك كان يقفز وجلس على المقعد، كما لو كان يعرف إلى أين نحن ذاهبون”.

وذكرت الموسوعة أن ريتا كيمبال استوحت اسم الكلب “سبايك” من الكلب الكبير العدواني في الكرتون الشهير ““توم وجيري”.

وقالت كيمبال إن “سبايك كان اسما لكلب كبير، وكان كلبي صغيرا، لكنه يتصرف مثل الكلب الكبير”.

وذكرت الموسوعة أن سبايك، الذي يزن 12.9 رطلاً فقط “نجا من هجمات متعددة من حيوانات أخرى وعاد أقوى في كل مرة”.

وأوضحت كيمبال أنها أدركت لأول مرة أن سبايك لديه فرصة في أن يكون أكبر الكلاب سنا عندما سمعت جيمي فالون مذيع برنامج ““The Tonight Show” يتحدث وفاة “بيبلز” الكلبة الأكبر سنا في العالم عن 22 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وقالت كيمبال إن سبايك يُنظر إليه في عائلتها على أنه من المشاهير إلى حد ما، مضيفة أن الكلب المسن، الذي يكاد يكون أعمى وضعيف السمع، يفضل قضاء الوقت مع الأشخاص الذين يعرفهم، وزيارة الحيوانات في مزرعتها.