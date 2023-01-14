كاظم الساهر: لم أطلب مبالغ مالية مقابل المشاركة في أفتتاح خليجي 25

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم السبت، عن أسباب عدم حضوره لاحتفالية افتتاح بطولة خليجي 25.

وقال الساهر عبر بصمة صوتية مع الشاعر البصري داود الغنام بحسب وسائل اعلام محلية أنه “لم يتلق سوى اتصالا هاتفيا واحدا من محافظ البصرة أسعد العيداني عن طريق مدير أعماله”، موضحا أنه “تم الاعتذار بطريقة ودّية لاسيما وأن المحافظ تقبل ذلك”.

وأضاف الساهر “لم أطلب أي مبالغ مالية كبيرة مقابل الاشتراك في حفل افتتاح بطولة خليجي 25، وان ما تم اتهامي به لم يكن صحيحا، وما يهمني الفوز الذي يحققه المنتخب العراقي وفرحة الجماهير بالتنظيم الرائع”، كاشفا عن “تسجيله أغنية عن البطولة لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب”.

وتعرض الفنان القيصر كاظم الساهر خلال الايام القليلة الماضية إلى موجة من الانتقادات على خلفية عدم مشاركته في حفل افتتاحية بطولة خليجي25.