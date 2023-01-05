يناير 06, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفل حاصرته السيول في السعودية

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فى :منوعات
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فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفل حاصرته السيول في السعودية

تداول مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يوثق لحظات إنقاذ طفل حاصرته السيول في المدينة المنورة بالسعودية.
وأظهر مقطع الفيديو، نزول أحد الشبان إلى المياه الجارفة في مجرى السيل، ليصل إلى الطفل الذي وقف في منطقة مرتفعة قليلا لم تصلها المياه، وسط السيل.

وسارعت مجموعة من الشبان لمساعدة الشاب لإخراج الطفل، من خلال إنشاء جسر من الألواح الخشبية، ليتمكن من حمل الطفل وإيصاله لبر الأمان.
وتشهد المدينة المنورة وعدد من المحافظات الأخرى، موجة أمطار غزيرة، ودعا الدفاع المدني السعودي، المواطنين للابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والسيول، والبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة.

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