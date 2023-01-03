“ينمو شهرياً”.. عملاق غانا يسعى لدخول موسوعة غينيس (صور)

أعلن مستشفى محلي في شمال غانا سليمان عبد الصمد البالغ من العمر 29 عامًا خلال إحدى فحوصاته الأخيرة، أنه وصل إلى ارتفاع 9 أقدام و6 بوصات (2,89 متراً)، وهذا من شأنه أن يجعله أطول رجل في العالم.

إلا أن العيادة الريفية التي أجرى عبد الصمد فحصه فيها لم تكن متأكدة من طوله، لأنها لم تكن تمتلك أدوات القياس الصحيحة.

واجتمع عدد من الأطباء، فاقترح أحدهم استخدام عمود لقياس ارتفاعه، وبهذه الطريقة توصلوا إلى تقديرهم.

إلا أن شريط القياس قرأ 7 أقدام و4 بوصات، فيما يبلغ طول أطول رجل على قيد الحياة طوله 8 أقدام و2,8 بوصة، ما معنى أنه بالكاد أطول من عبد الصمد بمقدار قدم واحدة، حسب ما قال له أحد جيرانه.

لكن عبد الصمد لفت إلى أنه ما زال “ينمو”، وتابع: “من يدري، ربما في يوم من الأيام قد أصل إلى هذا الارتفاع أيضاً، كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أنمو”.

كيف بدأت قصته؟

يروي عبد الصمد أنه استيقظ ذات صباح مرتبكا، وقال: “أدركت أن لساني قد طال طوله في فمي لدرجة أنني لم أستطع التنفس بشكل صحيح”، فزار صيدلية محلية للحصول على بعض الأدوية، ولكن بعد أيام أدرك أن كل جزء آخر من جسده بدأ في الزيادة في الحجم، حسبما يروي.

ويعاني من مضاعفات جراء ما يحصل معه، منها عمود فقري منحني بشكل غير طبيعي، وفد تشمل المضاعفات الأكثر خطورة عيوب في القلب.

يقول الأطباء إنه يحتاج إلى إجراء جراحة في دماغه لوقف النمو.