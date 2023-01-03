ياباني ينفق 23 ألف دولار ليصبح ذئبًا (صور)

قالت شركة Zeppet المتخصصة في صناعة الأزياء الخاصة بمجال السينما والترفيه، أنها تلقت طلبا لتصميم زي حيوان من زبون ياباني أراد أن يحقق حلمه في أن يكون “ذئبًا”.



ونشرت الشركة رسالة العميل “السعيد” الذي لم تكشف عن اسمه، إذ قال “بسبب عشقي للحيوانات منذ الطفولة، حلمت أن أكون ذئبًا يوما ما، وعندما جربت البدلة التي تم تصميمها لي دهشت.. كانت اللحظة التي تحقق فيها حلمي”.



وبحسب ما كشفته الشركة فإن زي الذئب كلف الزبون نحو 3 ملايين ين، ما يعادل 23 ألف دولار أمريكي.

وأضاف الزبون الغامض في رسالته لشركة Zeppet: “بدا طلبي في أن أبدو وكأنني ذئب حقيقي يمشي على رجلية الخلفيتين أمرًا صعبًا، لكن البدلة التي أبدعتم في تصميمها بدت تمامًا كما تخيلتها، وحققت المواصفات التي طلبتها بشكل مثالي”.



وأكد “فتحة التهوية للتنفس، والأجهزة التي سمحت لي بارتداء البدلة دون مساعدة أحد، أظهرت لي أن مصممي Zeppy يولون اهتمامًا خاصًّا لراحة عملائهم”.

وبحسب ما كشفته الشركة، استغرقت صناعة زي الذئب 50 يومًا، إذ فحص المصممون صور ذئاب حقيقية لتطبيق أصغر التفاصيل.

يذكر أن شركة Zeppet كانت تصدرت الصحف العالمية بداية عام 2022، بعد أن صنعت “زي كلب” لعميل لطالما أراد أن يعيش مثل الكلب، وكلف الزي آنذاك 2 مليون ين، ما يعادل 15 ألف دولار.