باحتفالات عيد الميلاد.. طفلة بريطانية تتلقى هدية صادمة

أصيبت أسرة بريطانية بالرعب بعد عثورها على سكين صدئة داخل هدية لطفلة تبلغ من العمر عامين أوصلتها شركة تسوق عبر الإنترنت.

وكان مارتن سيكستون “36 عامًا” وزوجته كيلي فرانسيس “31 عامًا”، يستمتعان بفتح هدايا عيد الميلاد مع ابنتهما ماجي وابنهما أرشي البالغ من العمر 3 أعوام، في منزلهما ببراكلي غرب إنجلترا، عندما سقطت السكين من العلبة.

ونقلت صحيفة “مترو”البريطانية، عن سيكستون قوله إنه تمكن من الإمساك في اللحظة الأخيرة بالأداة الحادة قبل أن تضعها ماجي في فمها.

وأضاف سيكستون: “نظرًا لأن طفلينا مصابان بالتوحد، يجب أن نكون يقظين بشكل خاص عند فتح العلب التي تحتوي على أربطة بلاستيكية.. قد يكون الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال أكثر نموًا قد سمحوا لهم فقط بفتح هداياهم الخاصة.. وعندما سقط شيء ما من العلبة التي وصلت لتوها اعتقدت في البداية أنه مجرد مكون بلاستيكي”.

وأوضح أنه رأى الهدية التي كانت عبارة عن سكين زرقاء عندما وصلت إلى طفلته، وأن الشفرة كانت كانت صدئة وغير قابلة لسحب زر الأمان، لذلك يمكن أن تنزلق الشفرة للداخل وللخارج.

وقال: “تمكنت من الإمساك بالسكين قبل أن تصل ماجي.. لقد كان الأمر جيدًا لأنه كان من المحتمل جدًا أن تضعها ماجي في فمها”.

وعبّرت كيلي، التي نشرت صور السكين عبر “فيسبوك”، عن غضبها الشديد: “أنا محظوظة جدًا وشاكرة لأن مارتن فتح العلبة أولا ووجد السكين”.

وبحسب صحيفة “مترو”، فإن الزوجين أكدا، بعد التحقق من الإيصالات، أنهما طلبا الهدية من شركة “ستوديو” للتسوق، وهي شركة بيع تجزئة عبر الإنترنت، وتم تحويل الشكوى المتعلقة بالحادث إلى فريق تحقيق الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دمية الخنزير التي طلبها الوالدان من الشركة صنعت في الصين، وأنهما يشتبهان في أن السكين تم تغليفها بالخطأ في العلبة.

ورغم صدمة الوالدين، فإنهما كانا مصممين على أن الحادث لن يفسد عيد الميلاد لطفليهما واستمرا في فتح الهدايا، لكن “بحذر شديد”، وفقا للصحيفة.

وتساءل سيكستون: “ماذا لو التقط طفلنا الآخر السكين؟ ماذا لو تعرض أحد طفلينا لقطع بتلك السكين، خاصة مع إضراب العديد من خدمات الطوارئ في المملكة المتحدة؟”.