ديسمبر 14, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

أرجنتيني يدفع مبلغاً طائلاً لرؤية ممثلة تركية مشهورة.. لماذا؟

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فى :منوعات
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أرجنتيني يدفع مبلغاً طائلاً لرؤية ممثلة تركية مشهورة.. لماذا؟

‎تحدثت تقارير صحفية عن تعرض معجب مهووس بالممثلة التركية توبا بويوكستون لعملية نصب في تركيا كلفته مبالغ مالية طائلة.
وفي التفاصيل قام عدد من الأشخاص بإقناعه بإمكانية مقابلته لـ توبا مقابل دفع مبلغ 42 ألف دولار أميركي، وقضاء وقت معها، وبعد استلام المبلغ من رجل الأعمال الأرجنتيني، هربوا على الفور.

وقام المعجب المهووس بتقديم شكوى رسمية ضد هؤلاء في قسم الشرطة، لكن لم يتم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة.

وكانت توبا قد أكدت أنها ستستقر في العاصمة الفرنسية باريس، مع إبنتيها.

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