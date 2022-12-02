ديسمبر 03, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

للتخلص من “الجرذان”.. سلطات نيويورك تعلن عن وظيفة براتب “ضخم”

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فى :منوعات
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للتخلص من “الجرذان”.. سلطات نيويورك تعلن عن وظيفة براتب “ضخم”

طرحت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية وظيفة غير عادية براتب سنوي يبلغ 170 ألف دولار، تتلخص مهمة هذه الوظيفة في تخليص المدينة من الجرذان.
وقال منشور لسلطات نيويورك إن المرشح للوظيفة يجب أن يمتلك “هالة من الخطورة”، وأن يكون “متحفزاً للغاية ومتعطشاً للدماء بعض الشيء”.

وذكر الموقع أن سكان نيويورك قد تعودوا على العيش مع الجرذان، حيث أنفقت المدينة ملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة للقضاء على القوارض في المناطق المكتظة بها، وخاصة إيست فيلاج وبوشويك.

ولم تنجح المحاولات السابقة للسلطات لتقليص عدد الجرذان في المدينة والذي يقدر بنحو مليوني جرذ.

وأعلنت السلطات في أكتوبر الماضي “الحرب على الجرذان”، ما أثار الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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