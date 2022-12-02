“يمشون في منتصف الطريق”.. لبوة وأشبالها يتسببون بزحام مروري (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك، لأنثى أسد وأشبالها يمشون في منتصف الطريق.

وتضمن الفيديو لقطة للأم تسير في منتصف الطريق وخلفها الأشبال يعطلون المرور في حديقة كروجر الوطنية ب‍جنوب أفريقيا.

ولاحقت الكاميرا الأسود الصغيرة وهم يسيرون بكل هدوء غير مبالين بالسيارات المتراصة على الطريق.

ونشرت Wildest Kruger Sightings مقطع الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات، بعنوان: ” شاهد لبؤة وأشبالها الـ 4 يتسببون في ألطف ازدحام مروري على الإطلاق في حديقة كروجر الوطنية”.

ويبدو أن الأسود لم تكن خائفة إطلاقًا من السيارات، فقط كانت الأم تقف للحظات قليلة تتابع الأشبال ورائها ثم تستمر في السير بهدوء.



https://www.facebook.com/watch/?v=388040313478385

ونال الفيديو إعجاب الآلاف ممن شاهدوه، وعبروا في التعليقات عن إعجابهم بالأم، قال أحدهم: “تبدو وكأنها تصطحب أبنائها في نزهة خلوية، يا له من منظر رائع”.