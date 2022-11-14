نوفمبر 15, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

بعد 3 عقود.. القبض على “المليونير القاتل”

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
175 مشاهدات

بعد 3 عقود.. القبض على “المليونير القاتل”

ألقت الشرطة في جنوب الصين القبض على مشتبه به في جريمة قتل أصبح مليونيرا خلال السنوات التسع والعشرين التي كان فارا فيها، على ما أفادت وسائل إعلام صينية الجمعة.

وذكرت صحيفة “بكين يوث دايلي” أنّ المشتبه به الملقّب بـ”شونغ” كان مطلوبا للقضاء بسبب قتله رجلاً طعناً خلال مشاجرة عام 1993.

واجتاز عناصر من شرطة مدينة شيانغيانغ في مقاطعة هوباي وسط الصين أكثر من 1200 كيلومتر للوصول إلى مدينة هويزو في مقاطعة غوانغدونغ واعتقال “شونغ”.

وأشار تقرير مصوّر إلى أنّ عناصر الشرطة تمكّنوا من إخراج “شونغ” من منزله حيث يسكن مع والدته المسنّة عبر انتحالهم صفة عمال صحيين يكافحون جائحة كوفيد-19.

وتشهد مقاطعة غوانغدونغ ارتفاعاً تصاعدياً للإصابات بكوفيد-19، فيما تُعدّ عاصمتها غوانغجو بؤرة للفيروس.

وأوضح التقرير أنّ “شونغ” تحوّل خلال العقود التي تلت الجريمة المزعومة من عامل عادي إلى مليونير يعيش في شقة فارهة، من دون التطرق إلى كيفية جمعه هذه الثروة.

ويُسمَع في التقرير أحد عناصر الشرطة يقول لـ”شونغ” خارج الشقة: “أصبحت على علم الآن لماذا أتينا من أجلك. حان الوقت لتلقى عقابك”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi