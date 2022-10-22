إيطاليا.. الشرطة تتهم امرأة بارتكاب “الفاحشة” أمام كنيسة

يواجه ثلاثة زوار لساحل أمالفي الإيطالي تهمة ارتكاب “أفعال فاحشة”، بعدما ألقي القبض على امرأة خلال قيامها بالتقاط صور عارية مرتجلة على درجات كاتدرائية أمالفي.

وفي حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين، قام سكان محليون بالتقاط صور لامرأة وهي تغطي جسمها من الأمام بقطعة قماش حمراء اللون.

وقالت مؤرخة الفن، لورا ثاير، وهي تعيش في أمالفي وصاحبة مدونة Ciao Amalfi، للـCNN إن موقع التصوير كان مؤذيا بشكل خاص لأفراد المجتمع، مشيرة إلى أن “ما حدث في الكنيسة هو ما جعل الحادث صادما للغاية”.

ويمكن سماع امرأة، قامت بتصوير الحدث بالفيديو، وهي تصف السائحين بـ”المجانين”. وكانت المصورة في حالة صدمة، قائلة: “عارية داخل الكنيسة”.

https://www.facebook.com/watch/Amalfinotizie/

وأوضح موقع Positano News المحلي الذي نشر الفيديو، أن الشرطة ألقت القبض على الثلاثة الذين لم يطلبوا إذنا بالتصوير، وذلك قبل مغادرتهم المدينة.

وأفاد موقع “أمالفي نوتيزي” المحلي بأن المرأة التي وصلت إلى الكنيسة بكامل ملابسها وصعدت الدرج حيث خلعت ملابسها، أخبرت الشرطة أنها كانت توثق رحلتها إلى ساحل أمالفي. ولم تكن تقم بمثل هذا الفعل من أجل الدعاية.

وأحالت الشرطة الثلاثي إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب “أعمال فاحشة في مكان عام”.

وتعد هذه الكاتدرائية، التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع، مكرّسة للقديس أندرو.

ويقال إن آثاره محفوظة هناك منذ العام 1206. وبنيت خلال الذروة التي وصلت إليها أمالفي كقوة بحرية عظمى تنافس مدن جنوى والبندقية وبيزا.

المصدر: CNN