فيديو.. قطار مسرع يصطدم بحافلة ركاب ويقسمها لنصفين

وثقت كاميرا موجودة على إحدى سكك الحديد في هولندا، حادثة مرعبة حيث اصطدم قطار مسرع بحافلة ركاب وشطرها إلى نصفين.

وحسب المعلومات فإن الحافلة لم تكن تنقل أي ركاب لحظة وقوع الحادث. وقال شهود عيان إن سائق الحافلة كان يلوح بذراعيه ليحذر القطار من أن حافلته عالقة فوق السكة، لكن دون جدوى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة والشركة المشغلة للحافلة تحققان في الحادث.

A train smashed into an empty bus in Bergen op Zoom, Netherlands, splitting it in half pic.twitter.com/3y60rVAM95

— CNN (@CNN) October 18, 2022