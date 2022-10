على خطى عائلة كارداشيان .. عائلة ستالون قريباً في تلفزيون الواقع



يبدو أن عائلة ستالون تسير على خطى عائلة كارداشيان، إذ أشارت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانيّة إلى أن العائلة تصوّر في الوقت الحالي برنامج تلفزيون الواقع الخاص بها.

وتقول المصادر إنّ العائلة تعمل مع نفس الفريق الذي يعدّ برنامج “Keeping Up With The Kardashians”.

وكان متحدث باسم الممثل سيلفستر ستالون قد أكّد في آب/أغسطس الخبر مشيراً إلى أنّه يتم العمل على البرنامج في الوقت الحالي وسيتم عرضه على منصّة “Paramount +”.

اللافت في الموضوع هو أنّه بعد فترة وجيزة من هذا الإعلان تقدّمت جينيفر فلافن زوجة الممثل بطلب طلاق منه في 19 آب/أغسطس وبدا وكأنّ انفصال الثنائي كان محتماً ولا عودة عنه.

إلّا أنّه بعد مرور شهر على طلب الطلاق، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تراجعهما عن قرارهما.

وقال حينها متحدث باسم النجم إلى أن سيلفستر وجينيفر قررا التصالح شارحاً: “قررا أن يجتمعا في منزلهما وتحدثا وتمكنا من تسوية خلافاتهما وهما سعيدان للغاية”.

والظاهر أن المياه عادت إلى مجاريها، إذ شوهد ستالون وزوجته برفقة إبنتيهما خلال عرض أزياء المصمم رالف لورين وذلك يوم الخميس وقد ظهرت علامات الحب والفرح على وجهي الثنائي.

وقد أثارت سلسلة الأحداث هذه حيرة متابعي العائلة، إذ تساءل البعض ما إذا كان كل ما جرى من إزالة ستالون لوشميه إلى إنفصال الثنائي، فعودتهما إلى بعضهما كان مخططاً لها من أجل الحصول على المزيد من المحتوى من أجل برنامجهم القادم.