“جينز” بـ87 ألف دولار … ما سرّه؟

بيع جينز “ليفايز” يعود إلى القرن التاسع عشر، عثر عليه في منجم مهجور في غرب الولايات المتحدة، في مزاد في ولاية نيو مكسيكو مقابل 87 ألف دولار.

والواقع أن الجينز، الذي لا يزال صالحاً للارتداء، مغطى بقليل من الشمع الذي يستخدمه عمال المناجم لإضاءة الأنفاق الضيقة، بينما يوجد حزام فوق الجيب الخلفي لضبط الخصر.

وكتب على ملصق في داخله: “النوع الوحيد الذي صنعه عامل أبيض”، ويعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع عشر.

وأعلنت الشركة أنها اعتمدت هذا الشعار بعد قانون استبعاد الصينيين لعام 1882، الذي منع العمال الصينيين من دخول الولايات المتحدة في ظل تمييز واسع. وألغي الشعار في تسعينيات القرن التاسع عشر، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

وقال تاجر الملابس القديمة الأميركي كايل هوبيرت (23 سنة)، الذي اشترى الجينز إنه لا يزال مندهشاً من شراء القطعة.