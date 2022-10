شاهد جنازة مهيبة أقاموها في الهند لتمساحة ماتت بعمر 80 سنة

مئات شاركوا أمس الاثنين بجنازة مهيبة، أقاموها لتمساحة “نباتية” يعتقد عدد كبير من سكان ولاية Kerala الواقعة بأقصى الجنوب الغربي الهندي، أنها كانت “مقدسة” طوال حياتها التي امتدت 80 سنة، وفي معظمها كانت Babiya من أتباع نظام غذائي نباتي في بحيرة قرب معبد Sri Ananthapadmanabha Swamy الهندوسي بجنوب الولاية.

ونقلت الوكالات عن سكرتير المعبد، راماشاندران بهات، أن بعض الأهالي وجدوها طافية فجر أمس على مياه البحيرة بلا حياة “بعد أن توقفت عن الطعام لعدد من الأيام” شارحا، أن الطعام في معظمه هو “حصص مقدسة” من الأرز، اعتاد كهنة المعبد تقديمها لها، لكنه ألمح إلى أنه لا يؤيد “هذا الزعم، لأن هناك أسماكًا في البحيرة” كما قال.

أما عن المعبد، فذكر السكرتير أن تاريخه يمتد إلى 3000 عام مضت، وهو مكرس للإله الهندوسي Vishnu المحمي منذ قرون من تمساح “مقدس” وحيد دائما، وأن آخر تمساح سبق “بابيا” إلى حماية المعبد “قتله الجيش البريطاني في 1940 بالرصاص، وبعده ظهرت “بابيا” في البحيرة.. لا يمكننا أن نقول من أين أتت، لكن البحيرة متصلة بكهوف تحتها”، وفق تعبيره.

واعتبروا “بابيا” مقدسة، لأنها لم تهاجم أبدا حيوانا آخر أو أي إنسان، بما في ذلك أطفال يأتي بهم ذووهم إلى حافة البحيرة “للمسها والحصول على بركاتها” وأمس تم تزيين جثة “بابيا” المتقشرة بالورود المباركة قبل أن يتم حملها عبر حشد المعزين على سرير من أوراق جوز الهند، ثم دفنها بمجمع المعبد، في مشهد حزين، وصل صداه إلى Shobha Karandlaje وزيرة الزراعة ورفاهية المزارعين، فتأثرت ومضت إلى تويتر ونشرت صورا عدة للجنازة، كما كتبت تغريدات، قالت بإحداها: “تمساح الرب، نالت الخلاص”.

