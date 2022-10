مقر حكومة بريطانيا يشهد مواجهة بين القط لاري وثعلب

شهد مقر رئاسة الحكومة البريطانية “10 داونينغ ستريت” في وسط لندن، مواجهة فريدة من نوعها، عندما تصدى القط الشهير لاري لثعلب دخيل.

ورصد شريط فيديو تفاصيل الواقعة التي حدثت ليلا، عندما اقترب القط لاري، الذي يحمل لقب “كبير صائدي الفئران”، من الثعلب الذي بدا دخيلا على المكان.

وظل الثعلب يتحرك في المكان وظل لاري يتبعه إلى أن حاول الثعلب التواري خلف الورود، فأخذ لاري وضعية الهجوم فتقدم قليلا قبل أن يهاجم الثعلب الذي فر من المكان.

No mousin' around for Larry🐱

Watch the moment Downing Street's chief mouser, was spotted chasing off a fox outside Number 10 🦊

Today's top stories 👉 https://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/3M85zrrC8x

— Sky News (@SkyNews) October 11, 2022