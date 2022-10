فيديو يرصد إنقاذ صيادين من أسماك القرش في الوقت المناسب

تمكن منقذون من انتشال صيادين كانوا يصارعون خطر الموت غرقا أو قتلا بأسنان أسماك القرش قبالة سواحل الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز”، الثلاثاء، أن الحادثة وقعت أمام سواحل ولاية لويزيانا الأميركية.

وقالت إنه جرى إنقاذ “3 صيادين محظوظين” من منطقة مليئة بأسماك القرش في خليج المكسيك.

وبدأت القصة عندما بدأت قارب الصيد الذي يقلهم في الغرق عند الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، السبت الماضي، وما زاد في صعوبة محنتهم أن انقلاب القارب تركهم دون وسائل اتصال.

وقال خفر السواحل الأميركي إن اثنين من الصيادين الثلاثة كانوا يتصدون لأسماك القرش التي حاصرتهما بأيديهم العارية، وذلك لدى وصول مروحية إنقاذ إلى المكان.

